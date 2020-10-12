Правительство Индии представило пакет мер поддержки экономики объемом $6,6 млрд

Правительство Индии представило пакет мер объемом $6,6 млрд для поддержки потребительского спроса и инвестиций в экономику страны в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Порядка 116 млрд индийских рупий ($1,6 млрд) будет выделено на различные надбавки и пособия государственным служащим для совершения ими покупок товаров не первой необходимости, сообщила министр финансов Индии Нирмала Ситхараман. Еще 120 млрд рупий будет направлено на выдачу беспроцентных кредитов сроком на 50 лет властям штатов на капитальные расходы, заявила она.

Кроме того, индийские власти планируют инвестиции в инфраструктуру в размере 250 млрд рупий, в том числе в строительство дорог, проекты в сфере водоснабжения и городского развития, а также в объекты оборонной инфраструктуры, сообщает агентство Bloomberg.

Ситхараман ожидает, что новый пакет стимулов создаст спрос в объеме более 1 трлн рупий в экономике, 60% которой приходится на долю потребительского спроса.

Это уже второй пакет мер поддержки экономики, находящейся в тяжелом кризисе в результате пандемии коронавируса. В мае власти страны объявили о стимулах общим объемом 21 трлн рупий.

Индии пострадала в результате пандемии COVID-19 больше других крупных экономик мира. В апреле-июне текущего года ВВП страны рухнул на 23,9% - максимальными темпами с начала отслеживания квартальных данных в 1996 году.

Карантинные меры, введенные Индией в конце марта, были одними из самых жестких в мире, что парализовало деловую и потребительскую активность. Власти страны начали смягчать ограничения в мае, и экономика начала восстанавливаться, но, несмотря на это, многие эксперты ожидают падения ВВП по итогам текущего года.

Согласно прогнозу Резервного банка Индии (RBI), ВВП страны в текущем финансовом году, который завершится в марте 2021 года, сократится на 9,5%.