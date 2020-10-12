Власти Пекина ограничили въезд в город до 500 человек ежедневно

Власти Пекина приняли решение контролировать число въезжающих в город, и теперь оно составляет не более 500 человек в день, сообщают в понедельник китайские государственные СМИ.
"Пекин строго контролирует, чтобы число въезжающих в столицу составляло примерно 500 людей в день", - говорится в сообщении.
После частичного возобновления международных пассажирских рейсов 3 октября Пекин принял 46 прямых рейсов и 6870 пассажиров, у двоих из которых обнаружился коронавирус.
После длинных выходных по случаю Дня рождения КНР в китайском городе Циндао обнаружили три бессимптомных случая заражения коронавирусом. Власти планируют протестировать весь город, в котором живет около девяти миллионов человек. Пекинский центр по контролю и профилактике заболеваний посоветовал пекинцам в ближайшее время не ездить в Циндао без крайней необходимости.
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