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Дальнее зарубежье 12.10.2020 23:19

Власти Пекина ограничили въезд в город до 500 человек ежедневно

Власти Пекина приняли решение контролировать число въезжающих в город, и теперь оно составляет не более 500 человек в день, сообщают в понедельник китайские государственные СМИ.

"Пекин строго контролирует, чтобы число въезжающих в столицу составляло примерно 500 людей в день", - говорится в сообщении.

После частичного возобновления международных пассажирских рейсов 3 октября Пекин принял 46 прямых рейсов и 6870 пассажиров, у двоих из которых обнаружился коронавирус.

После длинных выходных по случаю Дня рождения КНР в китайском городе Циндао обнаружили три бессимптомных случая заражения коронавирусом. Власти планируют протестировать весь город, в котором живет около девяти миллионов человек. Пекинский центр по контролю и профилактике заболеваний посоветовал пекинцам в ближайшее время не ездить в Циндао без крайней необходимости.

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Тэги: КИТАЙ, ПЕКИН, ГРАЖДАНЕ, ВЪЕЗД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]