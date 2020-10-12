Евросоюз признает президента Киргизии единственным легитимным институтом власти в стране

Европейский союз признает президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова в качестве единственного легитимного института власти в стране, сообщает пресс-служба киргизского главы государства в понедельник.
"ЕС признает Жээнбекова единственным конституционным авторитетом, а также легитимным институтом в стране. ЕС полагается на его лидерство, а также на то, что стабильность в Киргизии будет достигнута путем мирного диалога", - отмечается в послании Верховного комиссара ЕС по иностранным делам Жозеля Борреля, распространенном пресс-службой президента Киргизии.
В пресс-службе отметили, что послание Верховного комиссара ЕС передано президенту Киргизии спецпредставителем ЕС по Центральной Азии Петерем Бурианом.
"ЕС верит, что у президента страны имеется достаточное количество сил и механизмов для урегулирования сложившейся ситуации. ЕС выражает надежду на то, что при поддержке всех политических сил, сильного гражданского общества и молодежи президенту Сооронбаю Жээнбекову удастся вывести страну из кризиса", - отмечается в послании.
По данным пресс-службы, ЕС выразил готовность рассмотреть возможность оказания помощи, в том числе в проведении повторных парламентских выборов в Киргизии.
В Киргизии после парламентских выборов 4 октября начался политический кризис. Недовольные результатами голосования партии выступили против итогов выборов, в Бишкеке в круглосуточном режиме проходило по несколько митингов.
9 октября Жээнбеков ввел в столице Киргизии чрезвычайное положение после того, как на центральной площади произошли столкновения между сторонниками экс-главы государства Алмазбека Атамбаева и кандидата на пост премьера Садыра Жапарова. В ходе потасовки неизвестные стреляли в машину Атамбаева.
В минувшую субботу парламент Киргизии утвердил на пост премьер-министра лидера оппозиционной партии "Мекенчил" (Патриот) Жапарова, который был в ночь на 6 октября освобожден своими сторонниками из колонии, где отбывал наказание по обвинению в захвате заложника на митинге за национализацию крупнейшего в Киргизии золоторудного месторождения "Кумтор".
Президентский указ о назначении Жапарова премьер-министром пока не подписан, глава государства может этот сделать в течение трех дней. Между тем первый вице-спикер Аида Касымалиева заявила о незаконности заседания и избрания главы правительства из-за отсутствия кворума, и о необходимости проведения нового заседания.
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