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СНГ 12.10.2020 22:32

ЕС признал мирный характер выборов в Таджикистане, но раскритиковал их за отсутствие плюрализма и независимости СМИ

ЕС приветствует решение правительства Таджикистана пригласить БДИПЧ-ОБСЕ для наблюдения за президентскими выборами, а также последующее развертывание небольшой группы экспертов по выборам, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Президентские выборы, похоже, прошли мирно и организованно. Тем не менее, мы отмечаем, что некоторые из рекомендаций, изложенных в заключительном отчете миссии БДИПЧ-ОБСЕ по оценке результатов выборов, которая была развернута в марте 2020 года в связи с парламентскими выборами, остаются в силе и не выполняются, например, независимость СМИ и политический плюрализм", - отмечается в коммюнике, распространенном в понедельник в Брюсселе.

В нем сообщается, что в ЕС ожидают заключительного отчета экспертной группы по выборам, который будет опубликован в ближайшие 6-8 недель, и тщательно изучат его рекомендации, чтобы поддержать их выполнение.

В Брюсселе указывают на то, что необходимы значительные усилия для дальнейшего согласования избирательного процесса с обязательствами Таджикистана в рамках ОБСЕ и другими международными обязательствами и стандартами проведения демократических выборов, включая свободу средств массовой информации беспристрастно освещать политические события во всех частях страны.

"ЕС будет стремиться к сотрудничеству и поддержке Таджикистана в его усилиях по полному выполнению всего набора рекомендаций БДИПЧ-ОБСЕ", - заверяют в ЕВС.

Как сообщалось, действующий президент Таджикистана Эмомали Рахмон, по предварительным данным, набирает более 90% голосов избирателей на выборах главы государства.

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Тэги: ЕВРОСОЮЗ, ТАДЖИКИСТАН, ВЫБОРЫ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]