ЕС признал мирный характер выборов в Таджикистане, но раскритиковал их за отсутствие плюрализма и независимости СМИ

ЕС приветствует решение правительства Таджикистана пригласить БДИПЧ-ОБСЕ для наблюдения за президентскими выборами, а также последующее развертывание небольшой группы экспертов по выборам, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Президентские выборы, похоже, прошли мирно и организованно. Тем не менее, мы отмечаем, что некоторые из рекомендаций, изложенных в заключительном отчете миссии БДИПЧ-ОБСЕ по оценке результатов выборов, которая была развернута в марте 2020 года в связи с парламентскими выборами, остаются в силе и не выполняются, например, независимость СМИ и политический плюрализм", - отмечается в коммюнике, распространенном в понедельник в Брюсселе.

В нем сообщается, что в ЕС ожидают заключительного отчета экспертной группы по выборам, который будет опубликован в ближайшие 6-8 недель, и тщательно изучат его рекомендации, чтобы поддержать их выполнение.

В Брюсселе указывают на то, что необходимы значительные усилия для дальнейшего согласования избирательного процесса с обязательствами Таджикистана в рамках ОБСЕ и другими международными обязательствами и стандартами проведения демократических выборов, включая свободу средств массовой информации беспристрастно освещать политические события во всех частях страны.

"ЕС будет стремиться к сотрудничеству и поддержке Таджикистана в его усилиях по полному выполнению всего набора рекомендаций БДИПЧ-ОБСЕ", - заверяют в ЕВС.

Как сообщалось, действующий президент Таджикистана Эмомали Рахмон, по предварительным данным, набирает более 90% голосов избирателей на выборах главы государства.