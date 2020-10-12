Министр обороны Турции обсудил с Шойгу ситуацию в Карабахе

Министр обороны Турции Хулуси Акар в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Шойгу обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщает агентство "Анадолу".

"Акар в разговоре с Шойгу повторил, что Армения должна покинуть оккупированные земли", - говорится в сообщении, согласно которому министры обменялись мнениями о ситуации в Сирии и Ливии.