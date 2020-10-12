В Сенате США начались слушания по кандидатуре Эми Кони Барретт на пост судьи Верховного суда

В юридическом комитета Сената США стартовали слушания по кандидатуре Эми Кони Барретт, выдвинутой президентом страны Дональдом Трампом на пост судьи в Верховном суде.

Процедура в комитете, как ожидается, продлится четыре дня, в ходе которых она ответит на вопросы демократов и республиканцев, некоторые из которых будут участвовать в режиме видеоконференции из-за ситуации с коронавирусом.

Согласно выдержкам из вступительного слова Баррет, опубликованным американскими СМИ, в своей речи она планирует уделить большое количество времени рассказу о своей семье, семи детях, а также о своей опыте работы будучи студентом, офисным работником и профессором юриспруденции в Университете Нотр-Дам.

Кроме того, по сообщениям, она выразит признание и уважение двум судьям-женщинам, которые в прошлом были членами Верховного суда США - это Сандра Дэй О`Коннор и Рут Бейдер Гинзбург.

В случае одобрения, кандидатура Эми Кони Барретт перейдет на рассмотрение Сената в полном составе.

Глава юридического комитета Линдси Грэм ранее заявлял, что голосование в комитете пройдет 22 октября, а в верхней палате Конгресса США - до конца месяца.

48-летняя Эми Барретт - консервативная католичка, мать семерых детей. В частности, она крайне негативно относится к абортам - проблеме, которую считают чрезвычайно важной многие республиканцы. В 2018 году Трамп рассматривал возможность выдвижения ее кандидатуры на пост судьи Верховного суда после отставки Энтони Кеннеди, однако тогда, выбор Трампа в итоге пал на Бретта Кавано.

Трамп ранее предупреждал, что нацелен на то, чтобы процедура утверждения кандидата завершилась до президентских выборов 3 ноября 2020 года. Предполагается, что достаточное число республиканцев, удерживающих большинство в сенате, согласятся сделать это. В свою очередь, против назначения верховного судьи до выборов выступают сенаторы-демократы, а также некоторые республиканские сенаторы, представляющие штаты, в которых сильны позиции демократического электората.

Кандидат Трампа в случае утверждения заменит в суде скончавшуюся ранее в сентябре Рут Бейдер Гинзбург. При рассмотрении дел Гинзбург придерживалась принципов, близких именно Демократической партии.

В целом, до кончины Бейдер Гинсбург в Верховном суде было пять судей, поддерживающих республиканцев, и четверо судей, близких по взглядам к демократам. Однако теперь, в случае одобрения кандидата Трампа, в суде окажутся шесть прореспубликанских судей и только трое - "судей-демократов".

Должность члена Верховного суда в США - пожизненная. Как правило, на нее назначают сравнительно молодых судей. Таким образом, у Трампа теперь есть возможность на долгие годы обеспечить такой состав суда, который будет трактовать законы так, как это считают правильным именно республиканцы.

Эксперты полагают, что, таким образом, назначение еще одного "республиканского" судьи - не менее важное событие, чем, к примеру, даже президентские выборы.

Кроме того, укрепление позиций республиканцев в суде может быть важным как раз в преддверии выборов. На данный момент не исключено, что очень многие избиратели проголосуют по почте. Республиканцы предупреждают, что это - очень ненадежный метод, так как бюллетени практически не защищены от махинаций. Поэтому не исключено, что вне зависимости от результатов голосования проигравший кандидат будет стремиться доказать, что из-за нарушений при голосовании по почте выборы нельзя считать честными. И в этой ситуации не исключено, что именно Верховному суду вмешаться в эти споры.

Трамп со своей стороны, в последние дни предупреждал избирателей, что его соперники демократы, вероятно, могут рассматривать специальный план, чтобы радикально изменить в свою пользу расстановку сил в Верховном суде: по его мнению, в случае, если в будущем эта партия получит контроль над обеими палатами конгресса и над должностью президента, то сможет добиться изменения числа членов Верховного суда и благодаря этому - назначить туда своих сторонников.