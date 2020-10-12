Баку и Сумгайыт к 2028 году соединит новая автомагистраль

Общая протяженность улично-дорожной сети в Баку к 2040 году увеличится на 10,9% - с 2,3 тыс. до 2,55 тыс. км, отмечается в проекте Генерального плана Баку.
«В настоящее время улично-дорожная сеть столицы организована в основном на радиально-кольцевых транспортных маршрутах. Новая схема транспортного планирования столицы разработана по принципу логического завершения этих транспортных маршрутов путем их развития и превращения в будущем диагональные», - отмечается в проекте, которым располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан».
Согласно плану, к концу 2027 года планируется завершить строительство новой автомагистрали, соединяющей Баку и Сумгайыт, чтобы решить проблему северного въезда и выезда из столицы.
«Для завершения внешних кольцевых маршрутов планируется создать кольцевую дорогу Внешняя кольцевая автомобильная дорога-Беюкшор-Зия Бунядов, а также внешнюю кольцевую автомобильную дорогу Локбатан-Ходжасан-Бинагади-Беюкшор-Сабунчу. Для завершения кольцевой трассы, связывающей восточную и северо-западную части города посредством трассы Зых-Аэропорт, планируется создание кольцевой автомобильной дороги Хырдалан-трасса М1-Дигях-Забрат-Аэропорт», - говорится в плане.
Кроме того, согласно Генплану, для защиты центральной части столицы от дополнительного движения планируется создать новый диагональный транспортный маршрут Мехдиабад-Дарнагуль-проспект Зия Бунъядова-Кешла-проспект Бабека-«Белый город»-проспект Нобеля.
«Для предотвращения пробок на трассе Баку-Сумгайыт, на кольце Хырдалане и «20 января» планируется создать новую стратегическую северо-западную подъездную дорогу к столице. Для завершения внешней кольцевой дороги планируется создать новые кольцевые дороги, соединяющие улицу Саттара Бахлулзаде с трассой Зых-Говсан, а также трассу Зых с Сабунчинским кольцом. Кроме того, запланирован ряд дополнительных необходимых мер по предотвращению существующих пробок и развитию уличной сети столицы», - отмечается в Генплане.
Генеральный план также предусматривает развитие велотранспорта и создание соответствующей инфраструктуры. К 2040 году общая протяженность сети велосипедных дорожек должна составить около 250 км. Кроме того, планируется организовать специальные полосы для общественного транспорта. К 2040 году общая протяженность специальных полос планируется увеличить с нынешних 16 км выделенных полос до 198,4 км.
А. Мамедов
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