Число погибших жителей Гянджи при ракетном обстреле ВС Армении увеличилось до 10 - Генпрокуратура Азербайджана

Генпрокуратура Азербайджана сообщила о гибели еще одного мирного жителя города Гянджи в результате ночного ракетного обстрела ВС Армении по городу, общее число жертв увеличилось до 10.
«12 октября от полученных ранений в результате ночного ракетного обстрела ВС Армении города Гянджи, в больнице скончалась Алиева Гюнай Захид гызы, 1992 года рождения», - сообщает Генпрокуратура.
Таким образом, число погибших достигло 10 человек, более 30 ранены.
По данным Минобразования, среди раненных 10 школьников.
Как сообщалось ранее, армянские военные в ночь на 11 октября нанесли ракетный удар по Гяндже (второй по величине город Азербайджана). Ракета SCUD попала в многоквартирный жилой дом.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем твиттере написал, что ракетный удар был нанесен с территории Армении (г.Варденис - ИФ).
В связи с ракетным ударом по Гяндже возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, включая проведение теракта, военное преступление.
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