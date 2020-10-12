Минфин Азербайджана увеличил долю в капитале МБА до 95,59%

Министерство финансов увеличило в 2020 году долю в капитале крупнейшего банка страны - ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА) до 95,59%, отмечается в консолидированном отчете банка за первое полугодие 2020 года, опубликованного на сайте МБА.

На конец 2019 года доля Минфина в капитале МБА составляла 91,4%.

Согласно отчету, акционерный капитал МБА в отчетный период остался без изменений - 1 млрд 241,287 млн манатов.

На 30 июня 2020 года доля ЗАО "Аграркредит" в капитале МБА составляет 0,14% (на конец 2019г – 0,13%), Госслужбы по имущественным вопросам - 3,93% (3,76%), прочих акционеров – 0,34% (4,71%).

Таким образом, суммарная доля государства в капитале МБА достигла 99,66% (ранее 95,29%).

МБА создан в 1992 году.

А.Мамедов