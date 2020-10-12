Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

$/bbl   29.09 WTI 39.29 -1.31 Brent 41.03 -1.40

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 12.10.2020 18:02

Минфин Азербайджана увеличил долю в капитале МБА до 95,59%

Министерство финансов увеличило в 2020 году долю в капитале крупнейшего банка страны - ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА) до 95,59%, отмечается в консолидированном отчете банка за первое полугодие 2020 года, опубликованного на сайте МБА.

На конец 2019 года доля Минфина в капитале МБА составляла 91,4%.

Согласно отчету, акционерный капитал МБА в отчетный период остался без изменений - 1 млрд 241,287 млн манатов.

На 30 июня 2020 года доля ЗАО "Аграркредит" в капитале МБА составляет 0,14% (на конец 2019г – 0,13%), Госслужбы по имущественным вопросам - 3,93% (3,76%), прочих акционеров – 0,34% (4,71%).

Таким образом, суммарная доля государства в капитале МБА достигла 99,66% (ранее 95,29%).

МБА создан в 1992 году.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]