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Транспорт и связь 12.10.2020 23:55

Продажи электромобилей в Европе вырастут втрое в 2020 году - эксперты

Электромобили и подключаемые гибридные автомобили составят одну десятую всех проданных автомобилей в Европе в текущем году, что втрое превышает показатель продаж за прошлый год, согласно прогнозам организации Transport & Environment.

Доля рынка электромобилей вырастет до 15% в следующем году на фоне продолжающихся усилий автопроизводителей в Европе сократить выбросы CO2. Прогнозы основаны на данных о продажах за первое полугодие 2020 года.

"Продажи электрокаров активно растут благодаря стандартам ЕС в отношении выбросов", - говорит эксперт организации Юлия Полисканова, которую цитирует газета Financial Times.

"В следующем году каждый седьмой автомобиль в Европе будет электрическим", - сказала она.

В соответствии с регуляторными нормами автопроизводители должны сократить средний объем выбросов CO2 в автомобилях до 92 г/км, в противном случае им грозит штраф, который может составить несколько миллиардов евро.

За первые шесть месяцев года средний объем выбросов упал с 122 г/км до 111 г/км, что стало максимальным шестимесячным падением более чем за десятилетие.

На текущий момент в расчеты не включаются 5% автомобилей, проданных в текущем году - уступка со стороны ЕС, призванная помочь автопроизводителям адаптироваться к новому режиму. Между тем начиная со следующего года при подсчетах общего показателя будут учитываться все автомобили.

Экологические организации критикуют подобные уступки, а также тот факт, что нормы в отношении выбросов не будут ужесточаться до 2023 года.

По данным T&E, отдельные показатели некоторых автопроизводителей все еще не соответствуют новым стандартам. В ряде случаев это связано с пандемией коронавируса, которая привела к отсрочке выпуска новых моделей и падению спроса.

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Тэги: ЕВРОПА, ЭЛЕКТРОМОБИЛИ, ПРОДАЖИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]