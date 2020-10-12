Продажи электромобилей в Европе вырастут втрое в 2020 году - эксперты

Электромобили и подключаемые гибридные автомобили составят одну десятую всех проданных автомобилей в Европе в текущем году, что втрое превышает показатель продаж за прошлый год, согласно прогнозам организации Transport & Environment.

Доля рынка электромобилей вырастет до 15% в следующем году на фоне продолжающихся усилий автопроизводителей в Европе сократить выбросы CO2. Прогнозы основаны на данных о продажах за первое полугодие 2020 года.

"Продажи электрокаров активно растут благодаря стандартам ЕС в отношении выбросов", - говорит эксперт организации Юлия Полисканова, которую цитирует газета Financial Times.

"В следующем году каждый седьмой автомобиль в Европе будет электрическим", - сказала она.

В соответствии с регуляторными нормами автопроизводители должны сократить средний объем выбросов CO2 в автомобилях до 92 г/км, в противном случае им грозит штраф, который может составить несколько миллиардов евро.

За первые шесть месяцев года средний объем выбросов упал с 122 г/км до 111 г/км, что стало максимальным шестимесячным падением более чем за десятилетие.

На текущий момент в расчеты не включаются 5% автомобилей, проданных в текущем году - уступка со стороны ЕС, призванная помочь автопроизводителям адаптироваться к новому режиму. Между тем начиная со следующего года при подсчетах общего показателя будут учитываться все автомобили.

Экологические организации критикуют подобные уступки, а также тот факт, что нормы в отношении выбросов не будут ужесточаться до 2023 года.

По данным T&E, отдельные показатели некоторых автопроизводителей все еще не соответствуют новым стандартам. В ряде случаев это связано с пандемией коронавируса, которая привела к отсрочке выпуска новых моделей и падению спроса.