Совет ЕС призвал региональных игроков содействовать прекращению войны в Карабахе - Боррель

Министр иностранных дел Франции выступил с сообщением на заседании Совета ЕС в Люксембурге об усилиях сопредседателей Минской группы ОБСЕ по прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе и возобновлению переговоров, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Мы обсудили то, каким образом мы можем оказать конкретную помощь по соблюдению прекращения огня, согласованного 10 октября. Мы напомнили значение соблюдения прекращения огня. И министры также подчеркнули то, что все региональные игроки должны способствовать прекращению вооруженной конфронтации и восстановлению мира", - сказал Боррель в понедельник на пресс-конференции по завершении заседания Совета ЕС по иностранным делам.