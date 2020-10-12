Министры обороны России и Турции обсудили вопросы стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе - Минобороны РФ

Стабилизация ситуации в Нагорном Карабахе обсуждалась в понедельник в ходе переговоров по телефону министра обороны РФ Сергея Шойгу и главы военного ведомства Турции Хулуси Акара, сообщили в Минобороны РФ.

"Главы оборонных ведомств России и Турции обсудили вопросы стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе и обменялись мнениями по ситуации в Сирийской Арабской Республике и в Ливии", - говорится в сообщении Минобороны РФ.