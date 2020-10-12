Матвиенко обсудила с Гафаровой ситуацию в зоне карабахского конфликта

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в разговоре с коллегами из Армении и Азербайджана призвала стороны строго соблюдать договоренности о прекращении огня в зоне карабахского конфликта, достигнутые на недавней встрече глав МИД трех стран.

"Председатель Совета Федерации обратилась к собеседникам с призывом к строгому соблюдению участниками конфликта договоренностей, достигнутых на трехсторонней встрече в Москве министрами иностранных дел Азербайджана, Армении и России, о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта", - говорится в сообщении пресс-службы СФ.

В понедельник Матвиенко провела телефонные разговоры с главой Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибой Гафаровой и председателем Национального собрания Республики Армения Араратом Мирзояном.

Как говорится в сообщении, стороны обсудили ситуацию в регионе.

"Валентина Матвиенко отметила необходимость незамедлительного прекращения боевых действий и возвращения процесса вокруг нагорно-карабахского урегулирования в мирное, политико-дипломатическое русло при активном посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - сообщили в СФ.

Собеседники подтвердили свою готовность продолжить контакты по парламентской линии в целях содействия скорейшему урегулированию ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта, говорится в сообщении.