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Карабахский конфликт 12.10.2020 19:12

Матвиенко обсудила с Гафаровой ситуацию в зоне карабахского конфликта

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в разговоре с коллегами из Армении и Азербайджана призвала стороны строго соблюдать договоренности о прекращении огня в зоне карабахского конфликта, достигнутые на недавней встрече глав МИД трех стран.

"Председатель Совета Федерации обратилась к собеседникам с призывом к строгому соблюдению участниками конфликта договоренностей, достигнутых на трехсторонней встрече в Москве министрами иностранных дел Азербайджана, Армении и России, о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта", - говорится в сообщении пресс-службы СФ.

В понедельник Матвиенко провела телефонные разговоры с главой Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибой Гафаровой и председателем Национального собрания Республики Армения Араратом Мирзояном.

Как говорится в сообщении, стороны обсудили ситуацию в регионе.

"Валентина Матвиенко отметила необходимость незамедлительного прекращения боевых действий и возвращения процесса вокруг нагорно-карабахского урегулирования в мирное, политико-дипломатическое русло при активном посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - сообщили в СФ.

Собеседники подтвердили свою готовность продолжить контакты по парламентской линии в целях содействия скорейшему урегулированию ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта, говорится в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, МАТВИЕНКО, АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]