Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

$/bbl   29.09 WTI 39.29 -1.31 Brent 41.03 -1.40

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 12.10.2020 19:39

Милли Меджлис направил обращения международным организациям и парламентам зарубежных стран в связи ракетно-артиллерийским обстрелом ВС Армении многоквартирных зданий в Гяндже

Милли Меджлис (парламент) направил обращения ряду международных организаций и национальных парламентов в связи с тяжелым артиллерийским и ракетным обстрелом вооруженными силами Армении многоквартирных зданий, расположенных в центре второго по величине города Азербайджана - Гянджи.

От имени руководства и групп дружбы с зарубежными парламентами направлены 60 писем парламентам 54 стран, а также 21 письмо 11 международным организациям.

В письмах отмечается, что в результате этого акта вандализма, совершенного Арменией, погибли не менее девяти гражданских лиц, ранены свыше 30 человек.

В обращениях подчеркивается, что город Гянджа расположен довольно далеко от зоны активных боевых действий, напоминается о том, что 10 октября на встрече министров иностранных дел Азербайджана и Армении, проведенной в Москве при посредничестве России, было подписано гуманитарное соглашение о прекращении огня. Однако Армения отказалась от выполнения обязательств, вытекающих из этого соглашения, и стремится еще более расширить свою агрессивную политику.

В письмах также отмечается, что наряду с городом Гянджа, Армения подвергла тяжелому артиллерийскому и ракетному обстрелу город Мингячевир, в котором расположена промышленная инфраструктура и самая крупная электростанция на Южном Кавказе, а также другие населенные пункты.

В обращениях подчеркивается, что эти атаки Армении на мирное население и гражданские объекты являются военными преступлениями и грубым нарушением международного права, в том числе требований Женевской Конвенции 1949 года и других международных документов.

В письмах международная общественность призывается выразить адекватное отношение к этим событиям. Отмечается, что никто не должен оставаться равнодушным к подобным актам агрессии против мирного населения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]