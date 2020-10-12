Милли Меджлис направил обращения международным организациям и парламентам зарубежных стран в связи ракетно-артиллерийским обстрелом ВС Армении многоквартирных зданий в Гяндже

Милли Меджлис (парламент) направил обращения ряду международных организаций и национальных парламентов в связи с тяжелым артиллерийским и ракетным обстрелом вооруженными силами Армении многоквартирных зданий, расположенных в центре второго по величине города Азербайджана - Гянджи.
От имени руководства и групп дружбы с зарубежными парламентами направлены 60 писем парламентам 54 стран, а также 21 письмо 11 международным организациям.
В письмах отмечается, что в результате этого акта вандализма, совершенного Арменией, погибли не менее девяти гражданских лиц, ранены свыше 30 человек.
В обращениях подчеркивается, что город Гянджа расположен довольно далеко от зоны активных боевых действий, напоминается о том, что 10 октября на встрече министров иностранных дел Азербайджана и Армении, проведенной в Москве при посредничестве России, было подписано гуманитарное соглашение о прекращении огня. Однако Армения отказалась от выполнения обязательств, вытекающих из этого соглашения, и стремится еще более расширить свою агрессивную политику.
В письмах также отмечается, что наряду с городом Гянджа, Армения подвергла тяжелому артиллерийскому и ракетному обстрелу город Мингячевир, в котором расположена промышленная инфраструктура и самая крупная электростанция на Южном Кавказе, а также другие населенные пункты.
В обращениях подчеркивается, что эти атаки Армении на мирное население и гражданские объекты являются военными преступлениями и грубым нарушением международного права, в том числе требований Женевской Конвенции 1949 года и других международных документов.
В письмах международная общественность призывается выразить адекватное отношение к этим событиям. Отмечается, что никто не должен оставаться равнодушным к подобным актам агрессии против мирного населения.
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