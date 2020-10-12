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Карабахский конфликт 12.10.2020 19:59

Дипломаты РФ и США обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко обсудил с сопредседателем Минской группы ОБСЕ с американской стороны Эндрю Шефером шаги по реализации договоренностей о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Как сообщается на сайте МИД РФ, встреча Руденко и Шефера состоялась в Москве в понедельник, в ней также принял участие личный представитель действующего председателя ОБСЕ по Нагорному Карабаху Анджей Каспржик.

"В ходе беседы обсуждалась ситуация, складывающаяся в зоне нагорно-карабахского конфликта. Рассмотрены возможные шаги, направленные на выполнение договоренностей, достигнутых в ходе встречи Министра иностранных дел России С.В.Лаврова, Министра иностранных дел Азербайджана Д.А.Байрамова и Министра иностранных дел Армении З.Г.Мнацаканяна в Москве 10 октября", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что стороны выразили заинтересованность в продолжении коллективных усилий, нацеленных на снижение напряженности, с учетом положений Совместного заявления президентов России, США и Франции от 1 октября.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, США, КОНТАКТЫ, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]