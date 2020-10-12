Дипломаты РФ и США обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко обсудил с сопредседателем Минской группы ОБСЕ с американской стороны Эндрю Шефером шаги по реализации договоренностей о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Как сообщается на сайте МИД РФ, встреча Руденко и Шефера состоялась в Москве в понедельник, в ней также принял участие личный представитель действующего председателя ОБСЕ по Нагорному Карабаху Анджей Каспржик.

"В ходе беседы обсуждалась ситуация, складывающаяся в зоне нагорно-карабахского конфликта. Рассмотрены возможные шаги, направленные на выполнение договоренностей, достигнутых в ходе встречи Министра иностранных дел России С.В.Лаврова, Министра иностранных дел Азербайджана Д.А.Байрамова и Министра иностранных дел Армении З.Г.Мнацаканяна в Москве 10 октября", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что стороны выразили заинтересованность в продолжении коллективных усилий, нацеленных на снижение напряженности, с учетом положений Совместного заявления президентов России, США и Франции от 1 октября.