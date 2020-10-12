Нефть дешевеет в ожидании роста предложения, Brent на уровне $41,62 за баррель

Цены на нефть опускаются в понедельник на фоне возобновления производства на крупнейшем месторождении Ливии, а также восстановления добычи в Мексиканском заливе после урагана "Дельта" и в Норвегии - после завершения забастовки работников ряда месторождений.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:50 составляет $41,62 за баррель, что на $1,23 (2,87%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени торгуются на уровне $39,34 за баррель, что на $1,26 (3,1%) ниже их стоимости по итогам предыдущих торгов.

Ливийская госкомпания National Oil Co. в воскресенье объявила о возобновлении добычи нефти на месторождении "Аш-Шарара", крупнейшем в стране, после достижения соглашения с силами, лояльными Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, который пообещал не чинить препятствий функционированию этого месторождения.

Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на информированный источник, что добыча нефти на месторождении на первом этапе будет составлять порядка 40 тыс. баррелей в сутки (б/с) и уже на следующей неделе выйдет почти на 300 тыс. б/с.

В Норвегии нефтегазовая ассоциация Norwegian Oil & Gas достигла соглашения по вопросам оплаты труда с профсоюзом Lederne, что позволило завершить забастовку работников некоторых месторождений, продолжавшуюся с 30 сентября. Забастовка привела к снижению добычи в стране на 330 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки, при этом существовала угроза сокращения добычи на 1 млн б/с, отмечает S&P Global Platts.

Тем временем, добывающие компании, работающие в Мексиканском заливе, оценивают ущерб в связи с прошедшим ураганом "Дельта". По оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, по состоянию на воскресенье было остановлено чуть более 91% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе.

Теперь, когда ураган "Дельта" и забастовка в Норвегии остались позади, "инвесторы обеспокоены растущим предложением при сохранении сдержанного спроса", отмечает главный исполнительный директор Sun Global Investments Михир Кападия.

"Однако, вполне вероятными являются новые перебои в добыче нефти в Мексиканском заливе в ближайшие недели, поскольку сезон ураганов продолжается", - приводит слова эксперта Dow Jones.