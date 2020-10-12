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Социум 12.10.2020 22:59

Премьер Франции не исключил локальных локдаунов по коронавирусу

Премьер-министр Франции Жан Кастекс допускает повторное введение в стране локальных режимов изоляции из-за эпидемиологической обстановки в связи с COVID-19.

"Ничто не может быть исключено, когда мы видим, какова ситуация в наших больницах", - заявил глава правительства в интервью Franceinfo в понедельник.

Французский премьер допускает локальные локдауны в стране, настаивая при этом, что "всеобщей изоляции необходимо избежать всеми средствами".

Правительство Франции по итогу рассмотрения эпидемиологических данных на еженедельном заседании в среду Совета обороны решит, есть ли необходимость идти еще дальше в ограничительных мерах против COVID-19, сообщил Кастекс.

Объявлено, что в среду вечером президент страны Эмманюэль Макрон после этого совещания даст интервью телеканалам TF1 и France 2 по состоянию эпидемиологической обстановки во Франции.

"Мы находимся во второй сильной волне", - констатировал премьер-министр. Он призвал "всех мобилизоваться, чтобы противостоять этой второй волне".

"Больше расслабляться нельзя", - подчеркнул Кастекс. При этом он отметил, что в отпускной период французы слишком быстро решили, что вирус исчез, хотя он сам не переставал призывать всех к бдительности.

Премьер также посетовал на частое несоблюдение в стране ранее предписанных антивирусных правил.

Медицинская администрация в понедельник отметила продолжение ухудшения эпидемиологической обстановки в Парижском регионе.

По данным регионального агентства здравоохранения, в Иль-де-Франсе, и, в частности, в Париже, на 100 тыс. населения насчитывается 413 человек, инфицированных COVID-19.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕМЬЕР, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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