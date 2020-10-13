Штаты Аризона и Вирджиния впервые отмечают День коренных народов в день открытия Америки

В американских штатах Аризона и Вирджиния в понедельник впервые официально отмечается не как День Колумба (день открытия Америки), а как День коренных народов, пишет The Hill.

Аналогичные торжества проходят еще в 13 штатах и 130 городах США, включая Вашингтон.

The Hill отмечает, что в последние годы в США растет интерес к коренным культурам страны, при этом особый упор сторонники Дня коренных народов делают на том, что жестокое обращение с коренными жителями США не стоит прославления.

Впервые отмечать День коренных народов было предложено на конференции ООН в 1977 году. Первым штатом США, где 12 октября отметили именно как День коренного американца, стала Южная Дакота.

Ранее в понедельник сообщалось, что во время протестных акций, приуроченных ко Дню Колумба, в городе Портленд (штат Орегон) были снесены статуи президентов Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна.

Местное издание The Oregonian напомнило, что Рузвельт выступал с расистскими высказываниями в адрес коренных жителей США, а статуе Линкольна досталось за то, что во время боевых действий, которые шли в период его правления между белыми американцами и коренными жителями, были повешены 38 индейцев-дакота.

Обе статуи были подарены Портленду в 1920-х годах.