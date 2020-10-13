ANAMA обезвредила 374 бомб ВС Армении, сброшенных на районы Азербайджана

Мобильные оперативные группы Национального агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) в ходе проводимых поисковых операций обезвредили 374 бомбы, сброшенные ВС Армении на районы и города Азербайджана вдали от боевых действий, заявляет пресс-служба ANAMA.

“Подрывная группа агентства обезвредила 374 бомбы. В ходе поисковых работ были найдены следующие снаряды, запущенные вооруженными силами Армении: 1 ракета 240-мм (М24Ф), 1 артиллерийский снаряд 100-мм (ОФ-32), 1 блок управления ракетой 9М528, 24 остатка разорвавшихся снарядов”, - отмечается в сообщении.

Согласно данным, поисковые работы проводились в Агдамском, Агджабединском, Бардинском, Джабраильском, Физулинском, Геранбойском, Товузском, Тертерском районах, а также в городах Гянджа и Мингячевир.

Х.Насирзаде