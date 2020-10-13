Главы МИД Италии и России обсудят ситуацию в Нагорном Карабахе

Глава МИД Италии Луиджи ди Майо в ходе двухдневного рабочего визита в Москву встретится с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Как ранее сообщил посол Италии в России Паскуале Терраччано, ди Майо посетит Москву 13-14 октября для участия в XVII заседании Российско-Итальянского Совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству. По словам посла, министр проведет встречу с председателем совета с российской стороны, главой Минпромторга РФ Мантуровым, в ходе которой будет обсуждаться сотрудничество двух стран.
В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что 14 октября в Москве пройдут переговоры министра иностранных дел Сергея Лаврова с Ди Майо.
"В ходе переговоров глав внешнеполитических ведомств будет обсужден широкий спектр вопросов международной повестки, представляющих взаимный интерес, включая сотрудничество в сфере международной безопасности с упором на тематику стратегической стабильности и контроля над вооружениями. Особое внимание предполагается уделить отношениям России c ЕС, ситуации на Украине, в Белоруссии и Нагорном Карабахе, урегулированию в Ливии и Сирии", - отметила Захарова.
По ее словам, стороны также затронут взаимодействие в рамках "Группы двадцати" с учетом председательства Италии в этой организации в 2021 году и обмен мнениями по актуальным темам российско-итальянских межгосударственных отношений в политической, экономической, культурной и гуманитарной областях.
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