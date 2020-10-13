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Карабахский конфликт 13.10.2020 01:20

Главы МИД Италии и России обсудят ситуацию в Нагорном Карабахе

Глава МИД Италии Луиджи ди Майо в ходе двухдневного рабочего визита в Москву встретится с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Как ранее сообщил посол Италии в России Паскуале Терраччано, ди Майо посетит Москву 13-14 октября для участия в XVII заседании Российско-Итальянского Совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству. По словам посла, министр проведет встречу с председателем совета с российской стороны, главой Минпромторга РФ Мантуровым, в ходе которой будет обсуждаться сотрудничество двух стран.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что 14 октября в Москве пройдут переговоры министра иностранных дел Сергея Лаврова с Ди Майо.

"В ходе переговоров глав внешнеполитических ведомств будет обсужден широкий спектр вопросов международной повестки, представляющих взаимный интерес, включая сотрудничество в сфере международной безопасности с упором на тематику стратегической стабильности и контроля над вооружениями. Особое внимание предполагается уделить отношениям России c ЕС, ситуации на Украине, в Белоруссии и Нагорном Карабахе, урегулированию в Ливии и Сирии", - отметила Захарова.

По ее словам, стороны также затронут взаимодействие в рамках "Группы двадцати" с учетом председательства Италии в этой организации в 2021 году и обмен мнениями по актуальным темам российско-итальянских межгосударственных отношений в политической, экономической, культурной и гуманитарной областях.

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Тэги: РОССИЯ, ИТАЛИЯ, МИД, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]