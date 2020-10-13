ВС Армении обстреливают Геранбойский, Тертерский и Агдамский районы Азербайджана

ВС Армении утром во вторник открыли огонь по Геранбойскому, Тертерскому и Агдамскому районам, сообщает Минобороны.
“ВС Армении, вновь грубо нарушив режим прекращения огня, утром 13 октября обстреливают территорию Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов”, - отмечается в сообщении.
Х.Насирзаде
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