ВС Армении обстреливают Геранбойский, Тертерский и Агдамский районы Азербайджана

ВС Армении утром во вторник открыли огонь по Геранбойскому, Тертерскому и Агдамскому районам, сообщает Минобороны.

“ВС Армении, вновь грубо нарушив режим прекращения огня, утром 13 октября обстреливают территорию Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов”, - отмечается в сообщении.

Х.Насирзаде