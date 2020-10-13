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Карабахский конфликт 13.10.2020 07:51

ВС Армении обстреливают Геранбойский, Тертерский и Агдамский районы Азербайджана

ВС Армении утром во вторник открыли огонь по Геранбойскому, Тертерскому и Агдамскому районам, сообщает Минобороны.

“ВС Армении, вновь грубо нарушив режим прекращения огня, утром 13 октября обстреливают территорию Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов”, - отмечается в сообщении.

Х.Насирзаде


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Тэги: АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ, ОБСТРЕЛ, НАРУШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]