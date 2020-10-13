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СНГ 13.10.2020 11:04

В Украине за сутки 5 133 заболевших COVID-19, скончались 107 пациентов - СНБО

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 5 133 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 за сутки, выздоровели 2 152 пациента, умерли 107 ранее заболевших, свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Днем ранее, 12 октября, было зафиксировано 4 420 заболевших. 11 октября в Украине зафиксировали 4 768 новых случаев заболевания COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро вторника 270 587 человека, умерли от COVID-19 с начала пандемии 5 122 человека, выздоровели - 116 562.

Количество подозрений на заболевание коронавирусной болезнью за минувшие сутки составило 5 391.

На данный момент в Украине COVID-19 болеют 148 903 человек.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (397), Харьковской области (439), Днепропетровской (305), Львовской области (341).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: УКРАИНА, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]