Азерэнержи закупает пикапы и автотранспорт с высокой проходимостью

АО «Азерэнержи» отбирает поставщика автотранспортных средств, говорится в объявлении общества.
Отбор проводится методом открытого тендера. Предметом тендера является закупка новых 4 пикапов и 2 пассажирско-грузовых авто с высокой проходимостью.
Стоимость участия в тендере – 500 манатов. В конкурсе могут принять участие компании, обладающие необходимыми техническими и материальными возможностями.
Телефоны для справок: (012)598-26-96, 490-09-27, 598-05-56, контактное лицо - Эльчин Исмайлов.
Тендерные документы компаний принимаются до 09:00 3 ноября. Тендерная процедура состоится в 09:00 12 ноября.
Н.Аббасова
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