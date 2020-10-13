Азерэнержи закупает пикапы и автотранспорт с высокой проходимостью

АО «Азерэнержи» отбирает поставщика автотранспортных средств, говорится в объявлении общества.

Отбор проводится методом открытого тендера. Предметом тендера является закупка новых 4 пикапов и 2 пассажирско-грузовых авто с высокой проходимостью.

Стоимость участия в тендере – 500 манатов. В конкурсе могут принять участие компании, обладающие необходимыми техническими и материальными возможностями.

Телефоны для справок: (012)598-26-96, 490-09-27, 598-05-56, контактное лицо - Эльчин Исмайлов.

Тендерные документы компаний принимаются до 09:00 3 ноября. Тендерная процедура состоится в 09:00 12 ноября.

Н.Аббасова