Строительство газопровода TAP завершено - Trans Adriatic Pipeline AG

Консорциум по строительству Транс-Адриатического трубопровода (Trans Adriatic Pipeline, TAP AG) завершил строительство газопровода TAP.
"Спустя почти четыре с половиной года с начала строительства, Транс-Адриатический трубопровод практически завершен. Трубопровод заполнен природным газом от греко-турецкой границы до приемного терминала на юге Италии. В настоящее время TAP AG завершает подготовку к запуску коммерческих операций", - говорится в сообщении TAP AG.
Консорциум ожидает, что точка соединения между трубопроводом TAP и системой транспортировки природного газа Snam Rete Gas в Апулии (Италия) будет завершена и готова к транспортировке газа к середине ноября 2020 года.
Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км пройдет через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии.
Проект предназначен для транспортировки 10 млрд кубометров в год природного газа с азербайджанского месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" его разработки через Грецию и Албанию в Западную Европу. Первые поставки газа в Европу через ТАР начнутся к концу 2020 года.
Совладельцы проекта: компания SOCAR (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%).
Стоимость проекта оценивается в 4,5 млрд евро.
Закладка фундамента Транс-Адриатического трубопровода состоялась 17 мая 2016 года в Греции.
Н.Аббасова
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