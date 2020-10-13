Расходы на содержание Счетпалаты Азербайджана за январь-сентябрь составили около 5,23 млн манатов

Расходы на содержание Счетной палаты Азербайджана в январе-сентябре 2020 года составили 5 млн 228 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в палате.

На 2020 год смета расходов на содержание Счетпалаты утверждена на уровне 8 млн 916,223 тыс. манатов. Таким образом, за отчетный период уровень освоения средств составил 58,6%.

Основной объем средств в январе-сентябре направлен на выплату заработной платы штатным сотрудникам Счетпалаты. Их объем составил 3,559 млн манатов или 62,8% всех расходов палаты за три квартала.

Кроме этого, отчисления в Государственный фонд социальной защиты за отчетный период составили 881,128 тыс. манатов, расходы на прочие денежные платежи, связанные с выплатой зарплаты – 438,389 тыс. манатов, на командировочные расходы внутри страны – 9,281 тыс. манатов, на командировочные за рубеж – 3,024 тыс. манатов.

Остальные расходы были направлены на другие цели.

Б.Рустамбеков