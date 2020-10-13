В Армении 745 новых случаев заражения COVID-19, восемь пациентов скончались

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 745 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 57 тыс. 566, сообщает во вторник единый информационный центр республики.

По данным центра, скончались еще восемь пациентов с COVID-19, общее число летальных исходов достигло 1 тыс. 340. "Из них 1032 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 308 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.

Выздоровели после коронавируса 46 тыс. 318 человека (+427 за сутки).

Минздрав страны в связи с ростом числа заражений призвал граждан соблюдать противоэпидемиологические меры.