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Дальнее зарубежье 13.10.2020 11:04

Более 10,5 млн человек уже проголосовали досрочно на выборах президента США

Более 10,5 млн американских избирателей из нескольких штатов уже воспользовались правом досрочно проголосовать на выборах президента США, свидетельствуют данные, собранные Университетом Флориды.

Отмечается, что подобный показатель превзошел явку на досрочном этапе выборов 2016 года. Американские эксперты связывают это с пандемией коронавируса COVID-19, поскольку вместо личного посещения участка в день выборов жители страны предпочитают варианты голосования по почте или досрочного голосования.

Больше всего голосующих досрочно и по почте на данный момент зарегистрировано в штатах Флорида, Вирджиния и Мичиган.

Досрочное личное голосование доступно не во всех американских штатах. Например, Пенсильвания и Миссисипи не предлагают такой опции. Кроме того, подобный формат голосования начинается в разных штатах в разное время, например, в Аризоне оно стартует за 27 дней до выборов, тогда как в Мичигане - за 45 дней.

Голосование по почте в США вызывает много споров. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что эта практика изобилует мошенничеством и что демократы будут использовать голосование по почте для фальсификации выборов. Он не подкреплял свои высказывания какими-либо фактами.

Американский лидер призывал голосовать традиционным образом - на избирательных участках. Он также заявлял о попытке подтасовки выборов с помощью почтового голосования, например, в Северной Каролине. По его словам, некоторые жители штата получили по почте по два бюллетеня для голосования. Тогда он указал на то, что демократы создают угрозу выборам.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. Трамп, представляющий республиканцев, претендует на переизбрание. Его соперник от демократов - бывший вице-президент США Джо Байден.

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Тэги: США, ВЫБОРЫ, СТАТИСТИКА


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