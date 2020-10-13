Возобновление прокачки нефти по нефтепроводу Махачкала-Новороссийск запланировано на конец дня

Во всех портах присутствия "Транснефти" погода рабочая.

"В Махачкале за прошедшие сутки слили с танкеров 9 тыс. тонн, возобновление прокачки Махачкала-Новороссийск запланировано на конец суток, общее отставание от графика - 50 тыс. тонн с учетом вновь подошедших позиций", - сообщил журналистам советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин.

"Опаздывающих танкеров нет. Прием нефти в систему и поставки на НПЗ идут по графику", - добавил он.