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ТЭК 13.10.2020 11:07

Возобновление прокачки нефти по нефтепроводу Махачкала-Новороссийск запланировано на конец дня

Во всех портах присутствия "Транснефти" погода рабочая.

"В Махачкале за прошедшие сутки слили с танкеров 9 тыс. тонн, возобновление прокачки Махачкала-Новороссийск запланировано на конец суток, общее отставание от графика - 50 тыс. тонн с учетом вновь подошедших позиций", - сообщил журналистам советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин.

"Опаздывающих танкеров нет. Прием нефти в систему и поставки на НПЗ идут по графику", - добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПОРТЫ, НЕФТЬ, ПОГОДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]