Азербайджан полностью соблюдает режим гуманитарного перемирия - Минобороны

Азербайджанская армия полностью соблюдает режим гуманитарного перемирия, заявил глава пресс-службы Минобороны Вагиф Даргяхлы.
«Никакого обстрела и наступления армия Азербайджана не проводит. Подразделения азербайджанской армии полностью соблюдают режим гуманитарного перемирия», - сказал Даргяхлы, которого цитирует пресс-служба ведомства.
Х.Насирзаде
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