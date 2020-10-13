Азербайджан полностью соблюдает режим гуманитарного перемирия - Минобороны

Азербайджанская армия полностью соблюдает режим гуманитарного перемирия, заявил глава пресс-службы Минобороны Вагиф Даргяхлы.

«Никакого обстрела и наступления армия Азербайджана не проводит. Подразделения азербайджанской армии полностью соблюдают режим гуманитарного перемирия», - сказал Даргяхлы, которого цитирует пресс-служба ведомства.

Х.Насирзаде