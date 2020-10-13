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СНГ 13.10.2020 12:45

Президент Киргизии на встрече с главой МИД заявил о важности достоверного информирования о событиях в стране

Президент Сооронбай Жээнбеков поручил министру иностранных дел страны Чингизу Айдарбекову обеспечить мировое сообщество достоверной информацией о ситуации в республике, сообщает пресс-служба киргизского главы государства во вторник.

"В непростой политической ситуации, сложившейся на сегодняшний день, особое внимание должно быть уделено обеспечению достоверной информацией всего международного сообщества", - заявил Жээнбеков на встрече с Айдарбековым.

Глава МИД Киргизии проинформировал главу государства о позиции международных организаций и стран-партнеров в связи с последними событиям в стране. По его словам, в мире внимательно следят за ситуацией в Киргизии, находятся в контакте с киргизским внешнеполитическим ведомством, выражают глубокую обеспокоенность развитием обстановки.

Айдарбеков сообщил, что представители ООН и ЕС были проинформированы о том, что Киргизия в кратчайшие сроки намерена вернуться в правовое поле через широкий политический диалог между национальными политическими силами с соблюдением требований Конституции.

Представители международных организаций и иностранных государств выразили свою поддержку усилиям властей Киргизии по стабилизации общественно-политической ситуации в стране, а также готовность оказания необходимой помощи, отметил глава МИД республики.

Со своей стороны президент Киргизии поблагодарил зарубежных партнеров за оказываемую поддержку, отметили в пресс-службе.

В Киргизии после парламентских выборов 4 октября начался политический кризис. Недовольные результатами голосования партии выступили против итогов выборов, в Бишкеке в круглосуточном режиме проходило по несколько митингов.

В ночь на 6 октября протестующим удалось захватить здание парламента, где находится офис президента Киргизии, а также освободить из заключения экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, нескольких лидеров оппозиции, в том числе основателя оппозиционной партии "Мекенчил" (Патриот) Садыра Жапарова.

6 октября Центральная избирательная комиссия признала недействительными итоги парламентских выборов.

9 октября на митинге в Бишкеке машина экс-президента Атамбаева была обстреляна. Человек, открывший огонь, объявлен в розыск. Президент Киргизии в тот же день подписал указ о введении в городе чрезвычайного положения.

10 октября парламент Киргизии утвердил на пост премьер-министра Жапарова. Президентский указ о назначении Жапарова премьер-министром пока не подписан, глава государства может этот сделать в течение трех дней. Между тем первый вице-спикер парламента Аида Касымалиева заявила о незаконности заседания и избрания главы правительства из-за отсутствия кворума, и о необходимости проведения нового заседания.

Кроме того, в минувшую субботу по новому делу о беспорядках в Бишкеке были задержаны экс-президент Атамбаев и несколько его сторонников.

В минувший понедельник президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков повторно ввел режим чрезвычайного положения на территории столицы. Режим ЧП действует с 12 по 19 октября.

Приказом коменданта Бишкека Алмазбека Орозалиева в Бишкеке введен комендантский час с 22:00 до 05:00. Запрещено проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также забастовок, собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетов.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, МИД


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