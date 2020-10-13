Украина присоединится к санкциям ЕС против Белоруссии - глава МИД Кулеба

Украина присоединится к введенным Европейским Союзом санкциям против Белоруссиия и рассмотрит вопрос о присоединении к новым санкциям после того, как их введет Евросоюз, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Наша позиция относительно Беларуси является с первого дня начала этого кризиса последовательной и четкой: мы присоединились к соответствующим заявлениям Европейского Союза. Что касается тех санкций, которые уже были введены, мы присоединимся к ним. Что касается любых новых санкций, мы будем действовать по согласованному алгоритму, то есть сначала ЕС принимает санкции, а потом мы рассматриваем вопрос о присоединении к ним", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге во вторник.
Министр подчеркнул, что вопрос Белоруссии - это пример того, как работает предусмотренная Соглашением об ассоциации конвергенция внешних политик ЕС и Украины, "когда мы действительно выступаем единым фронтом по наиболее болезненным вопросам".
Накануне Совет ЕС по иностранным делам, заседающий в Люксембурге, принял заключения по событиям в Белоруссии, в которых подтверждается готовность Евросоюза ввести санкции против официальных лиц страны, включая президента Александра Лукашенко.
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