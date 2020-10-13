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СНГ 13.10.2020 13:16

Украина присоединится к санкциям ЕС против Белоруссии - глава МИД Кулеба

Украина присоединится к введенным Европейским Союзом санкциям против Белоруссиия и рассмотрит вопрос о присоединении к новым санкциям после того, как их введет Евросоюз, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Наша позиция относительно Беларуси является с первого дня начала этого кризиса последовательной и четкой: мы присоединились к соответствующим заявлениям Европейского Союза. Что касается тех санкций, которые уже были введены, мы присоединимся к ним. Что касается любых новых санкций, мы будем действовать по согласованному алгоритму, то есть сначала ЕС принимает санкции, а потом мы рассматриваем вопрос о присоединении к ним", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге во вторник.

Министр подчеркнул, что вопрос Белоруссии - это пример того, как работает предусмотренная Соглашением об ассоциации конвергенция внешних политик ЕС и Украины, "когда мы действительно выступаем единым фронтом по наиболее болезненным вопросам".

Накануне Совет ЕС по иностранным делам, заседающий в Люксембурге, принял заключения по событиям в Белоруссии, в которых подтверждается готовность Евросоюза ввести санкции против официальных лиц страны, включая президента Александра Лукашенко.

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Тэги: УКРАИНА, ЕС, БЕЛОРУССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]