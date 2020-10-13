В Грузии за сутки 569 заражения COVID-19, скончались 11 человек

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 569 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 12 тыс. 841, сообщает во вторник грузинский Минздрав.

Накануне сообщалось о 478 новых больных за сутки.

По данным ведомства, число жертв коронавируса в стране достигло 102 человек, за минувшие сутки скончались еще 11 человек.

В режиме карантина находятся 5 тыс. 590 человек, под наблюдением врачей в стационарах остаются 836 человек, в специализированных гостиницах лечатся 1 тыс. 393 человека. Выздоровели 6 тыс. 867 человек.