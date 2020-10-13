Патриарх Кирилл призвал остановить кровопролитие в Карабахе

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил во вторник с заявлением, в котором призвал продлить режим прекращения огня в Нагорном Карабахе.
"Считаю очень важными договоренности, достигнутые при посредничестве России на уровне министров иностранных дел Азербайджана и Армении. Обращаюсь к государственному руководству обеих стран с призывом использовать перемирие для того, чтобы перевести решение вопросов в политическое русло. Ради будущего двух соседних народов призываю продлить режим прекращения огня и использовать его для мирных переговоров", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Русской православной церкви.
Патриарх также обратился ко всем участникам конфликта с призывом щадить жизни друг друга. "Пусть хронометр кровопролитной распри остановится во имя мирного будущего. Армения и Азербайджан исторически были и будут соседями, азербайджанцам и армянам в любом случае жить бок о бок друг с другом", - отметил он.
"Плохой мир лучше доброй ссоры: эта старая истина сегодня, как никогда, актуальна. В условиях мира можно встречаться, общаться, искать решение проблем. Но когда идет война, проливается человеческая кровь, совершаются преступления, в этих условиях трудно выходить на совместные политические решения", - считает патриарх Кирилл.
Предстоятель Русской церкви отдельно обратился к духовным лидерам армян и азербайджанцев - католикосу Гарегину II и председателю Управления мусульман Кавказа Аллахшукюру Паша-заде.
"Мы с вами, дорогие братья, прошли большой путь, работая над тем, чтобы это противостояние не приобрело характер межрелигиозного конфликта, чтобы проблемы решались мирным путем. Сегодня каждый из нас и все мы вместе должны сделать все возможное, чтобы кровопролитие прекратилось", - говорится в заявлении патриарха.
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