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Карабахский конфликт 13.10.2020 11:33

Патриарх Кирилл призвал остановить кровопролитие в Карабахе

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил во вторник с заявлением, в котором призвал продлить режим прекращения огня в Нагорном Карабахе.

"Считаю очень важными договоренности, достигнутые при посредничестве России на уровне министров иностранных дел Азербайджана и Армении. Обращаюсь к государственному руководству обеих стран с призывом использовать перемирие для того, чтобы перевести решение вопросов в политическое русло. Ради будущего двух соседних народов призываю продлить режим прекращения огня и использовать его для мирных переговоров", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Русской православной церкви.

Патриарх также обратился ко всем участникам конфликта с призывом щадить жизни друг друга. "Пусть хронометр кровопролитной распри остановится во имя мирного будущего. Армения и Азербайджан исторически были и будут соседями, азербайджанцам и армянам в любом случае жить бок о бок друг с другом", - отметил он.

"Плохой мир лучше доброй ссоры: эта старая истина сегодня, как никогда, актуальна. В условиях мира можно встречаться, общаться, искать решение проблем. Но когда идет война, проливается человеческая кровь, совершаются преступления, в этих условиях трудно выходить на совместные политические решения", - считает патриарх Кирилл.

Предстоятель Русской церкви отдельно обратился к духовным лидерам армян и азербайджанцев - католикосу Гарегину II и председателю Управления мусульман Кавказа Аллахшукюру Паша-заде.

"Мы с вами, дорогие братья, прошли большой путь, работая над тем, чтобы это противостояние не приобрело характер межрелигиозного конфликта, чтобы проблемы решались мирным путем. Сегодня каждый из нас и все мы вместе должны сделать все возможное, чтобы кровопролитие прекратилось", - говорится в заявлении патриарха.

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Тэги: РОССИЯ, ПАТРИАРХ, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]