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Дальнее зарубежье 13.10.2020 14:48

Disney усиливает позиции стриминговых сервисов

Американская Walt Disney Co. , крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа, объявила о реорганизации, которая позволит нарастить потенциал стриминговых сервисов, включая Disney+ и Hulu, пишет The Wall Street Journal.

Подразделения по созданию контента, включая телевизионные и киностудии, будут заниматься созданием программ для стриминговых сервисов, а не только для традиционных каналов распространения.

Компания создаст группы по различным видам контента, а также подразделение, которое будет определять наилучшую платформу для распространения того или иного вида контента.

По словам главного исполнительного директора Disney Боба Чапека, реорганизация является признанием изменений в привычках потребителей, которые предпочитают стриминговые платформы кинотеатрам и кабельному телевидению.

"На рынке происходит кардинальный сдвиг, и можно либо лидировать, либо следовать. Мы предпочитаем лидировать", - сказал он.

NBCUniversal, принадлежащий Comcast Corp. , уже значительно реструктуризировал бизнес по созданию контента с целью повысить значимость платформы Peacock. Тем временем входящая в AT&T Inc. WarnerMedia стремится укрепить позиции сервиса HBO Max.

Подразделение по распределению медиа и развлекательного контента в Disney возглавит Карим Дэниел, который до недавнего времени руководил отделом потребительских продуктов, игр и издательским бизнесом. За создание контента будут ответственны те же топ-менеджеры, которые сейчас занимаются производством фильмов и телевизионных передач. Сопредседатель Disney Studios Алан Хорн возглавит киноподразделение. Питер Райс, занимающийся выпуском телепередач, станет председателем по развлекательному контенту. Глава сети спортивно-развлекательных программ Джимми Питаро будет руководить спортивным подразделением.

Председатель и бывший CEO Disney Роберт Айгер также будет активно участвовать в создании контента.

Новая структура может положить конец вопросам по поводу того, кто ответственен за создание телевизионного контента для Disney+. По информации источников WSJ, ранее существовали противоречия между подразделением телепередач и собственной телевизионной командой стримингового сервиса. Однако Боб Чапек опроверг существование разногласий.

Ребекка Кэмпбелл, отвечающая за Disney+ с мая, сохранит эту должность, но теперь будет подчиняться Кариму Дэниелу. Она также будет руководить международными операциями и отчитываться за это направление непосредственно перед Бобом Чапеком.

Пандемия продолжает оказывать негативное воздействие на сферу развлечений. Disney пострадала особенно сильно. Парк развлечений Disneyland в Калифорнии до сих пор закрыт, а посещаемость парок, которые возобновили работу, не вернулась к обычному уровню. Многие кинотеатры в США закрыты для посетителей или работают в ограниченном режиме.

На фоне кризиса, вызванного коронавирусом, стриминговые сервисы стали одним из наиболее успешных направлений бизнеса Disney и других медиакомпаний, поскольку люди, работающие дистанционно и не имеющие возможности путешествовать, стали потреблять больше контента.

Сервис Disney+, который в августе сообщил, что количество его пользователей в мире составляет более 60 млн человек, выиграл от скачка популярности стриминговых платформ.

Инвестор-активист Дэниэл Леб, чья компания Third Point Capital является одним из крупнейших акционеров Disney, недавно направил Бобу Чапеку письмо, в котором призвал сконцентрировать больше ресурсов на стриминговых сервисах.

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Тэги: США, DISNEY, РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ПЛАТФОРМЫ


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