В РФ выявлено 13,8 тыс. случаев Covid-19 за сутки, 244 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 13 тыс. 868 новых случаев, умерли за сутки 244 человека, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 13 тыс. 868 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 892 (28,1%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
Рост случаев COVID-19 в РФ начался с сентября, в течение месяца количество новых выявлений увеличилось с 5 тысяч до 10 тысяч к началу октября.
В воскресенье 11 октября, был отмечен рекордный рост - 13 тыс. 634 случая, чего не было в начала выявлений случаев коронавирусной инфекции в РФ.
По-прежнему наиболее высокие показатели отмечаются в Москве: за сутки в российской столице количество выявленных случаев вновь увеличилось и составило 4 тыс. 618.
По данным оперштаба, в Москве за последние сутки 1 тыс. 750 человек был выписан по выздоровлению, 58 скончались.
В РФ нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн. 326 тыс. 178 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период по России умерло 22 тыс. 966 человек. Количество выписанных за весь период составило 1 млн 031 тыс. 785 человек, в том числе 7 тыс. 550 были выписаны за последние сутки, говорится в сообщении оперштаба.
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