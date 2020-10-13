Глава МИД ФРГ призывает Турцию не искать месторождения в спорных районах Средиземноморья

Глава МИД ФРГ Хайко Маас во вторник призвал Турцию прекратить провокационные действия в восточном Средиземноморье.
"Анкара должна прекратить чередовать политику разрядки с провокациями, если правительство действительно заинтересовано в переговорах", - приводят европейские СМИ слова Мааса перед его визитом на Кипр и в Грецию.
"Если Турция вновь начнет новую разработку газовых месторождений в спорных зонах восточного Средиземноморья, то это будет серьезным ударом по усилиям по снижению напряженности", - отметил министр.
В ночь на понедельник стало известно, что турецкое исследовательское судно "Оруч Реис" вышло в море для продолжения геологоразведочной деятельности в восточном Средиземноморье.
В понедельник в МИД Греции назвали эти действия Турции угрозой для стабильности в регионе.
В последние месяцы ситуация в восточном Средиземноморье обострилась, в частности, в связи с активизацией геологоразведочной деятельности Анкары в этом районе. Поиском месторождений углеводородов занимается как раз "Оруч Реис".
Турция ведет нефтегазовую разведку в водах, которые Греция считает своей исключительной экономической зоной. Это вызывает трения между Анкарой и рядом стран ЕС.
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