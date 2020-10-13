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Регион 13.10.2020 13:45

Глава МИД ФРГ призывает Турцию не искать месторождения в спорных районах Средиземноморья

Глава МИД ФРГ Хайко Маас во вторник призвал Турцию прекратить провокационные действия в восточном Средиземноморье.

"Анкара должна прекратить чередовать политику разрядки с провокациями, если правительство действительно заинтересовано в переговорах", - приводят европейские СМИ слова Мааса перед его визитом на Кипр и в Грецию.

"Если Турция вновь начнет новую разработку газовых месторождений в спорных зонах восточного Средиземноморья, то это будет серьезным ударом по усилиям по снижению напряженности", - отметил министр.

В ночь на понедельник стало известно, что турецкое исследовательское судно "Оруч Реис" вышло в море для продолжения геологоразведочной деятельности в восточном Средиземноморье.

В понедельник в МИД Греции назвали эти действия Турции угрозой для стабильности в регионе.

В последние месяцы ситуация в восточном Средиземноморье обострилась, в частности, в связи с активизацией геологоразведочной деятельности Анкары в этом районе. Поиском месторождений углеводородов занимается как раз "Оруч Реис".

Турция ведет нефтегазовую разведку в водах, которые Греция считает своей исключительной экономической зоной. Это вызывает трения между Анкарой и рядом стран ЕС.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МИД, ТУРЦИЯ, СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]