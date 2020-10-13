Узбекский Узнацбанк планирует дебютный выпуск евробондов на $300 млн

Нацбанк внешнеэкономической деятельности Узбекистана (Узнацбанк) планирует дебютный выпуск евробондов на $300 млн, сообщила пресс-служба министерства финансов республики.
Аудиоконференция с инвесторами в рамках road show выпуска прошла 12 октября. В ней приняли участие 70 инвесторов из США, Швейцарии, Германии, Великобритании, России и стран Азии.
"Следующим этапом будет определение цены выпускаемых Узнацбанком еврооблигаций и дальнейшая их реализация на Лондонской фондовой бирже исходя из текущего состояния рынка", - отметил Минфин.
Агентство Fitch Ratings присвоило евробондам ожидаемый долгосрочный рейтинг "BB-" (EXP). По данным Fitch, срок обращения бумаг составит пять лет. Ожидается, что банк использует поступления от размещения для финансирования своего кредитного портфеля в иностранной валюте.
В свою очередь, S&P Global Ratings присвоило планируемому выпуску облигаций долгосрочный рейтинг "BB-".
"Рейтинг планируемого выпуска облигаций соответствует долгосрочному кредитному рейтингу эмитента, поскольку эти облигации имеют, как минимум, эквивалентную приоритетность платежей по сравнению с другими необеспеченными и несубординированными обязательствами банка. Окончательные условия выпуска будут определены на момент размещения облигаций", - говорится в пресс-релизе агентства.
По его мнению, этот выпуск не окажет значительного влияния на профиль фондирования банка, а также на его кредитоспособность. S&P полагает, что банк будет использовать поступления от размещения облигаций для развития коммерческого кредитования.
Национальный банк внешнеэкономической деятельности создан в сентябре 1991 года в качестве агента правительства на международных финансовых рынках, в настоящее время действует как универсальный коммерческий банк. Банк полностью принадлежит государству. Его учредителями являются министерство финансов и Фонд реконструкции и развития Узбекистана.
По итогам 2019 года на долю Узнацбанка приходится около трети активов и четверти совокупного капитала банковской системы Узбекистана. В структуре банка 14 региональных отделений, 90 филиалов, дочерний Азия-Инвест банк в России.
Узнацбанк станет вторым узбекским банком, который выйдет на рынок евробондов. В ноябре прошлого года международные облигации на $300 млн разместил Узпромстройбанк.
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