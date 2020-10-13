ЦБ Азербайджана направил письмо-протест ЦБ РФ и Сбербанку за организацию незаконного сбора пожертвований для сепаратистов в Нагорном Карабахе

Центральный банк Азербайджана направил письмо-протест Центральному банку России и Сбербанку за организацию незаконного сбора пожертвования для сепаратистов в Нагорном Карабахе, говорится в сообщении ЦБА.
"Мониторинг, проведенный ЦБА, выявил факт участия Сбербанка в процессе сбора помощи для так называемой "Нагорно-Карабахской Республики" - сепаратистского образования в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана. Установлено, что помощь оказывается через корреспондентские счета в Сбербанке в различных валютах под названиями "Donation We and our borders", "Финансовая помощь Мы и наши границы", "Арцах" или "Artsakh", - говорится в сообщении.
В связи с этим Центробанк Азербайджана сразу же направил письмо с решительным протестом, как Центробанку России, так и Сбербанку. "Руководствуясь международным правом, принимая во внимание важность сотрудничества между нашими странами и учреждениями, выразили категорический протест против участия Сбербанка в процессе сбора средств для финансирования агрессора", - отмечается в сообщении.
ЦБА проинформировал российскую сторону о том, что данный факт противоречит интересам Азербайджана и потребовал немедленно приостановить участие Сбербанка и других финансовых институтов России в таких акциях.
"Участие в процессе оказания помощи незаконному режиму на территории третьей стороны в столь чувствительный момент, наносит серьезный ущерб как позитивному сотрудничеству между нашими странами, так и имиджу такого влиятельного банка, как Сбербанк. Осуществление любой экономической деятельности на оккупированных территориях Азербайджана без согласия правительства Азербайджана противоречит нормам международного права и законодательству страны", - отмечается в письме.
А.Мамедов
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