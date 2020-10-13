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Карабахский конфликт 13.10.2020 12:54

ЦБ Азербайджана направил письмо-протест ЦБ РФ и Сбербанку за организацию незаконного сбора пожертвований для сепаратистов в Нагорном Карабахе

Центральный банк Азербайджана направил письмо-протест Центральному банку России и Сбербанку за организацию незаконного сбора пожертвования для сепаратистов в Нагорном Карабахе, говорится в сообщении ЦБА.

"Мониторинг, проведенный ЦБА, выявил факт участия Сбербанка в процессе сбора помощи для так называемой "Нагорно-Карабахской Республики" - сепаратистского образования в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана. Установлено, что помощь оказывается через корреспондентские счета в Сбербанке в различных валютах под названиями "Donation We and our borders", "Финансовая помощь Мы и наши границы", "Арцах" или "Artsakh", - говорится в сообщении.

В связи с этим Центробанк Азербайджана сразу же направил письмо с решительным протестом, как Центробанку России, так и Сбербанку. "Руководствуясь международным правом, принимая во внимание важность сотрудничества между нашими странами и учреждениями, выразили категорический протест против участия Сбербанка в процессе сбора средств для финансирования агрессора", - отмечается в сообщении.

ЦБА проинформировал российскую сторону о том, что данный факт противоречит интересам Азербайджана и потребовал немедленно приостановить участие Сбербанка и других финансовых институтов России в таких акциях.

"Участие в процессе оказания помощи незаконному режиму на территории третьей стороны в столь чувствительный момент, наносит серьезный ущерб как позитивному сотрудничеству между нашими странами, так и имиджу такого влиятельного банка, как Сбербанк. Осуществление любой экономической деятельности на оккупированных территориях Азербайджана без согласия правительства Азербайджана противоречит нормам международного права и законодательству страны", - отмечается в письме.

А.Мамедов

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Тэги: ЦБ, СБЕРБАНК, ПРОТЕСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]