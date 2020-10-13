ЦБ Азербайджана запустил Цифровую систему идентификации

Центральный банк Азербайджана ввел в эксплуатацию в реальном времени Цифровую систему идентификации, разработанную совместно с IBM, сообщает ЦБА.

«Система позволит юридическим и физическим лицам открывать банковские счета и получать платежные карты в пилотном режиме путем их идентификации в соответствии с Политикой признания клиентов при удаленном получении финансовых и банковских услуг. Это обеспечит оперативный доступ физлиц к банковским услугам на расстоянии, устранение необходимости предоставления необходимой информации на бумажных носителях, а также полноту, доступность и конфиденциальность информации», - отмечается в сообщении.

К системе подключены Международный банк Азербайджана (МБА), Accessbank, Azer-Turk Bank, Bank Respublika, Expressbank, Kapital Bank, Muganbank, Rabitabank, Unibank и Bank VTB (Азербайджан).

«В будущем будут приняты соответствующие меры для расширения функциональности и объема системы, а также для увеличения количества поставщиков услуг и спектра предоставляемых цифровых услуг», - говорится в сообщении.

Ранее ЦБА сообщал, что на первом этапе планируется обеспечить удаленное открытие счетов юридическими и физическими лицами. На следующем этапе планируется расширение перечня банковских услуг, доступных удаленно. На третьем этапе же планируется автоматизировать процесс мониторинга средств и проверку на финансирование терроризма и отмывание денег.

ЦБА в июле 2018 года определился с подрядчиками на создание Цифровой системы идентификации и победителями соответствующего тендера. В частности, победителем по лоту-1 (экспертные услуги по созданию Цифровой системы идентификации на основе технологий blockchain) стала компания IBM Восточная Европа/Азия; лоту-2 (создание технической платформы системы) – Sanmar Elektrik ve Insaat Malzemeleri Sanayi Dis Ticaret Limited; лоту-3 (создание непосредственно Цифровой системы идентификации на основе технологий blockchain) - IBM Восточная Европа/Азия.

А.Мамедов