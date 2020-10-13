Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

$/bbl   29.09 WTI 39.29 -1.31 Brent 41.03 -1.40

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 13.10.2020 16:35

ЕС призывает политические силы Киргизии действовать в рамках конституции

Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) призвал власти Киргизии уважать верховенство закона и основные свободы, включая свободу слова и мирных собраний.

"Крайне важно, чтобы все политические силы вступили в диалог и действовали в рамках конституции с целью найти надежное решение до тех пор, пока не будут проведены новые выборы. В связи с этим ЕС побуждает к тесному сотрудничеству с БДИПЧ-ОБСЕ", - говорится в коммюнике, распространенном во вторник в Брюсселе.

В документе сообщается, что Европейский союз принял к сведению аннулирование результатов парламентских выборов 6 октября избирательной комиссией Киргизии. "ЕС также отмечает обеспокоенность, выраженную гражданами Киргизии и международным сообществом, по поводу возможных процедурных нарушений при назначении нового премьер-министра. Эти опасения следует прояснить", - считают в Евросоюзе.

Представитель ЕВС заверил, что Европейский союз "по-прежнему привержен сотрудничеству с законными властями Киргизской Республики и подчеркивает ключевую роль президента в руководстве политическим процессом по поиску выхода из текущего кризиса посредством инклюзивного диалога по всему политическому спектру и прокладывания пути для новых, свободных и справедливых выборов в соответствии с международными стандартами и под наблюдением БДИПЧ-ОБСЕ".

"Мы полностью поддерживаем демократическое право киргизского народа голосовать без какого-либо вмешательства или злоупотреблений", - отмечается в коммюнике.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, КИРГИЗИЯ, ЗАКОННОСТЬ


Похожие новости


Киргизия приветствует запуск переговоров по новому соглашению о расширенном партнерстве с ЕС - президент Жээнбеков заверил Могерини в приверженности Киргизии демократическому пути развития ЕС готов к ускоренной работе над новым соглашением о партнерстве с Киргизией - Буриан Могерини в Бишкеке проведет встречи с действующим и избранным президентами Киргизии В ЕС называют укрепление демократии и верховенства права ключевым направлением сотрудничества с Киргизией Атамбаев заявил, что не знает, кто будет следующим президентом Киргизии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]