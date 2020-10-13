ЕС призывает политические силы Киргизии действовать в рамках конституции

Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) призвал власти Киргизии уважать верховенство закона и основные свободы, включая свободу слова и мирных собраний.
"Крайне важно, чтобы все политические силы вступили в диалог и действовали в рамках конституции с целью найти надежное решение до тех пор, пока не будут проведены новые выборы. В связи с этим ЕС побуждает к тесному сотрудничеству с БДИПЧ-ОБСЕ", - говорится в коммюнике, распространенном во вторник в Брюсселе.
В документе сообщается, что Европейский союз принял к сведению аннулирование результатов парламентских выборов 6 октября избирательной комиссией Киргизии. "ЕС также отмечает обеспокоенность, выраженную гражданами Киргизии и международным сообществом, по поводу возможных процедурных нарушений при назначении нового премьер-министра. Эти опасения следует прояснить", - считают в Евросоюзе.
Представитель ЕВС заверил, что Европейский союз "по-прежнему привержен сотрудничеству с законными властями Киргизской Республики и подчеркивает ключевую роль президента в руководстве политическим процессом по поиску выхода из текущего кризиса посредством инклюзивного диалога по всему политическому спектру и прокладывания пути для новых, свободных и справедливых выборов в соответствии с международными стандартами и под наблюдением БДИПЧ-ОБСЕ".
"Мы полностью поддерживаем демократическое право киргизского народа голосовать без какого-либо вмешательства или злоупотреблений", - отмечается в коммюнике.
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