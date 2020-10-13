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ТЭК 13.10.2020 13:53

Импорт в Грузию бензина из Азербайджана за 9 месяцев составил около 160 тыс. т

Грузия, удовлетворяющая свои потребности в нефтепродуктах почти на 100% за счет их импорта, в январе-сентябре 2020 года ввезла 807,5 тыс. тонн бензина и дизельного топлива, что на 3,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил Союз импортеров нефтепродуктов Грузии, передает "Интерфакс-Азербайджан".

В третьем квартале импортировано 309,6 тыс. тонн бензина и дизтоплива - на 22,1% больше, чем в предыдущем квартале, и на 8,5% больше, чем в третьем квартале 2019 года.

В январе-сентябре этого года наибольший объем бензина и дизтоплива был импортирован в Грузию из России, поставки выросли на 8,2% - до 250,8 тыс. тонн (31,1% общего объема). На втором месте Азербайджан, откуда поступило только дизтопливо - 159,3 тыс. тонн (19,7%), на третьем Румыния - 152,9 тыс. тонн (18,9%), далее следуют Болгария - 82,7 тыс. тонн (10,2%) и другие страны.

При этом импорт бензина в январе-сентябре снизился на 3,8% - до 388 тыс. тонн. Больше всего бензина поступило из России - 151,2 тыс. тонн (39% общего объема). Из Румынии поставлено 96,9 тыс. тонн (25%), Болгарии - 62,3 тыс. тонн (16,1%), Казахстана - 26,8 тыс. тонн (6,9%).

Поставки дизельного топлива выросли на 11,5% - до 419,4 тыс. тонн. На Азербайджан пришлось 38% всего объема импорта дизтоплива (159,3 тыс. тонн). Из России поступило 99,5 тыс. тонн дизтоплива (23,7%), Румынии - 56 тыс. тонн (13,3%), Туркмении - 55,9 тыс. тонн (13,3%), остальной объем поставлен из других стран.

По данным Национальной службы статистики, в январе-сентябре горючее в Грузии (бензин и дизтопливо) подешевело на 16,6%, за год (с сентября 2019 года) - на 17%.

Как сообщалось, в 2019 году Грузия завезла 1 млн 96 тыс. тонн бензина и дизельного топлива - на 0,3% меньше, чем годом ранее. В том числе поставки из России выросли на 12,9% - до 329,9 тыс. тонн (30,1% всего импорта).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ГРУЗИЯ, НЕФТЕПРОДУКТЫ, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]