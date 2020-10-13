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Дальнее зарубежье 13.10.2020 16:46

Кипр останавливает программу получения гражданства через инвестиции в экономику страны

Кипр отменяет программу получения гражданства через инвестиции в экономику страны с 1 ноября этого года, сообщает во вторник кипрское подразделение греческой газеты "Катимерини".

"Власти приняли решение остановить действие программы Гражданство через инвестиции в ее нынешней форме, начиная с 1 ноября", - приводит издание слова представителя правительства Кириакоса Кушоса.

Кушос заявил, что это решение было предложено министрами внутренних дел и финансов, его поддержали и другие члены правительства.

Он отметил, что после завершения разбирательства, связанного с этой программой, правительство изучит возможность организации новой программы, нацеленной на привлечение иностранных средств в экономику страны.

В октябре телеканал "Аль-Джазира" опубликовал на сайте видеозапись, снятую тайно, которая позволяет предполагать, что в кипрской схеме "золотых паспортов" имелась коррупционная составляющая.

Ранее в этом году в СМИ появилась информация о том, что с 2017 по 2019 год власти входящего в ЕС Кипра выдали "золотые паспорта" 1,4 тыс. богатых иностранцев, согласившихся в обмен на это инвестировать в экономику страны. При этом выяснилось, что некоторые из получивших такие паспорта людей виновны в отмывании денег, коррупции и других преступлениях.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КИПР, ГРАЖДАНСТВО, ПРОГРАММА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]