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Дальнее зарубежье 13.10.2020 19:10

Число сокращений рабочих мест в Великобритании в июне-августе подскочило максимально с 1995г., безработица достигла пика за 3 года

Количество сокращений рабочих мест в Великобритании в июне-августе подскочило на 114 тыс. по сравнению с предыдущими тремя месяцами, максимально с 1995 года, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS).

В годовом выражении показатель вырос на 113 тыс., рост стал максимальным с апреля-июня 2009 года, количество сокращений достигло пика с мая-июля 2009 года.

Уровень безработицы в стране в июне-августе вырос до 4,5% с 4,1% за предыдущие три месяца. Это максимальное значение с марта-мая 2017 года.

Аналитики в среднем прогнозировали показатель на уровне 4,3%, согласно Trading Economics.

Количество занятых в Великобритании в июне-августе сократилось на 153 тыс. по сравнению с предыдущим кварталом - до 32,59 млн.

Падение показателя зафиксировано в четвертый раз подряд, оно почти в пять раз превысило прогноз аналитиков, ожидавших снижения числа занятых на 30 тыс., согласно Trading Economics.

ONS также сообщило, что число заявок на пособие по безработице в Великобритании в августе выросло на 28 тыс. после повышения на пересмотренные 39,5 тыс. месяцем ранее. Эксперты в среднем прогнозировали рост числа заявок в августе на 78,8 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, БЕЗРАБОТИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]