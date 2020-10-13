Число сокращений рабочих мест в Великобритании в июне-августе подскочило максимально с 1995г., безработица достигла пика за 3 года

Количество сокращений рабочих мест в Великобритании в июне-августе подскочило на 114 тыс. по сравнению с предыдущими тремя месяцами, максимально с 1995 года, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS).
В годовом выражении показатель вырос на 113 тыс., рост стал максимальным с апреля-июня 2009 года, количество сокращений достигло пика с мая-июля 2009 года.
Уровень безработицы в стране в июне-августе вырос до 4,5% с 4,1% за предыдущие три месяца. Это максимальное значение с марта-мая 2017 года.
Аналитики в среднем прогнозировали показатель на уровне 4,3%, согласно Trading Economics.
Количество занятых в Великобритании в июне-августе сократилось на 153 тыс. по сравнению с предыдущим кварталом - до 32,59 млн.
Падение показателя зафиксировано в четвертый раз подряд, оно почти в пять раз превысило прогноз аналитиков, ожидавших снижения числа занятых на 30 тыс., согласно Trading Economics.
ONS также сообщило, что число заявок на пособие по безработице в Великобритании в августе выросло на 28 тыс. после повышения на пересмотренные 39,5 тыс. месяцем ранее. Эксперты в среднем прогнозировали рост числа заявок в августе на 78,8 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics.
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