Премьер Польши ушел на самоизоляцию накануне саммита ЕС

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий за два дня до запланированной встречи с другими лидерами ЕС объявил, что уходит на самоизоляцию, сообщает телеканал Euronews.

На такой шаг Моравецкий пошел, так как выяснил, что контактировал с заразившимся коронавирусом человеком. Заразился ли при этом сам премьер, не уточняется.

О том, как долго продлится самоизоляция и планирует ли премьер принять участие в саммите ЕС 15 октября, не сообщается.

С субботы жители Польши должны носить маски во всех общественных местах, в том числе и на улице. Общее число случаев заражения в стране превысило 130 тыс., при этом около 62% уже поправились после болезни. Жертвами пандемии в Польше стали более трех тысяч человек.