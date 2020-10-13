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Дальнее зарубежье 13.10.2020 14:33

Премьер Польши ушел на самоизоляцию накануне саммита ЕС

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий за два дня до запланированной встречи с другими лидерами ЕС объявил, что уходит на самоизоляцию, сообщает телеканал Euronews.

На такой шаг Моравецкий пошел, так как выяснил, что контактировал с заразившимся коронавирусом человеком. Заразился ли при этом сам премьер, не уточняется.

О том, как долго продлится самоизоляция и планирует ли премьер принять участие в саммите ЕС 15 октября, не сообщается.

С субботы жители Польши должны носить маски во всех общественных местах, в том числе и на улице. Общее число случаев заражения в стране превысило 130 тыс., при этом около 62% уже поправились после болезни. Жертвами пандемии в Польше стали более трех тысяч человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПОЛЬША, ПРЕМЬЕР, САМОИЗОЛЯЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]