МИД Грузии опроверг использование воздушного пространства страны для военных поставок в Армению и Азербайджан

МИД Грузии категорически опровергает сообщения в социальных сетях и ряде СМИ о том, что грузинское воздушное пространство используется для отправки грузов военного назначения в Армению и в Азербайджан, заявил журналистам замглавы грузинского внешнеполитического ведомства Лаша Дарсалия.
"Транзит грузов военного назначения сухопутным или воздушным путем как в направлении Азербайджана, так и в направлении Армении был приостановлен грузинской стороной с самого начала эскалации в Карабахе", - сказал Дарсалия.
По словам замминистра, согласно имеющейся документации, полеты, которые осуществляются в воздушном пространстве Грузии, имеют исключительно гуманитарный и гражданский характер и полностью отвечают стандартам ИКАО.
"В случае выявления нарушения и наличия твердых доказательств со стороны Грузии будет соответствующее реагирование, и нарушитель будет отвечать в соответствии с международным правом, в том числе перед Международной организацией гражданской авиации (ИКАО)", - сказал грузинский дипломат.
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