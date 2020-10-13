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Карабахский конфликт 13.10.2020 14:51

МИД Грузии опроверг использование воздушного пространства страны для военных поставок в Армению и Азербайджан

МИД Грузии категорически опровергает сообщения в социальных сетях и ряде СМИ о том, что грузинское воздушное пространство используется для отправки грузов военного назначения в Армению и в Азербайджан, заявил журналистам замглавы грузинского внешнеполитического ведомства Лаша Дарсалия.

"Транзит грузов военного назначения сухопутным или воздушным путем как в направлении Азербайджана, так и в направлении Армении был приостановлен грузинской стороной с самого начала эскалации в Карабахе", - сказал Дарсалия.

По словам замминистра, согласно имеющейся документации, полеты, которые осуществляются в воздушном пространстве Грузии, имеют исключительно гуманитарный и гражданский характер и полностью отвечают стандартам ИКАО.

"В случае выявления нарушения и наличия твердых доказательств со стороны Грузии будет соответствующее реагирование, и нарушитель будет отвечать в соответствии с международным правом, в том числе перед Международной организацией гражданской авиации (ИКАО)", - сказал грузинский дипломат.

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Тэги: ГРУЗИЯ, МИД, АРМЕНИЯ/АЗЕРБАЙДЖАН, ГРУЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]