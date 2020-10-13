В ЕС заявляют о расширении санкционного списка по Белоруссии по мере ужесточения позиции властей республики

Санкции в отношении белорусского режима будут пересматриваться и дальше по мере деградации его позиции в отношении собственных граждан, заявил Петер Стано - официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Совет ЕС по иностранным делам был вчера (12 октября) очень ясен. Будет второй тур санкций. Это гибкие инструменты, которые постоянно пересматриваются, когда возникает такая потребность", - сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос о возможной реакции ЕС на угрозы силовиков в Минске применить боевое оружие против манифестантов.

"Мнение о режиме (Александра) Лукашенко уже чрезвычайно плохое. Если достоверность этого подтвердится, мнение о Лукашенко и его режиме будет еще больше ухудшаться", - отметил Стано.

По его словам, имидж фигурантов режима уже достаточно испорчен в глазах собственных граждан, учитывая, что они выбрали насилие для ответа на справедливые требования.

"Если их позиция еще ухудшится, (санкционный) список будет расширен. ЕС решительно настроен реагировать (на насилие режима - ИФ), продолжая призывать к инклюзивному национальному диалогу и прекращению репрессий против граждан этой страны", - сказал представитель Борреля.

В доказательство того, что ЕС не останется равнодушным к действиям белорусских властей, Стано напомнил позиции по Белоруссии Совета ЕС по иностранным делам, Европейского совета и уже принятые ограничительные меры в качестве реакции.

Как сообщалось, белорусская милиция заявила о готовности применять боевое оружие "в случае необходимости" на акциях протеста в стране.

"Протесты, сместившиеся преимущественно в Минск, стали организованными и крайне радикальными. В этой связи сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не уйдут с улиц и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие", - заявил первый заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич. Его комментарий был размещен в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой.

Вечером в понедельник северо-запад и юго-восток Минска были охвачены масштабным несанкционированными акциями. На северо-востоке города произошли единичные стычки силовиков с протестующими. Очевидцы сообщали о применении там свето-шумовых гранат.

В Белоруссии уже больше двух месяцев продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признали объявленные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.