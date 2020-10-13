Совет НАТО на уровне министров обороны состоится 22-23 октября

Совещание Североатлантического совета на уровне министров обороны пройдет 22-23 октября в форме видеоконференции, объявила во вторник в Брюсселе пресс-служба штаб-квартиры НАТО.

"Рабочие сессии состоятся под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга", - сообщается в коммюнике.

В нем также отмечается, что подробности министерского совещания НАТО будут опубликованы позднее.