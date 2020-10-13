Лавров сообщил Боррелю, что нагнетание антироссийских настроений не способствует стабильности в Европе

Нагнетание антироссийских настроений не отвечает целям стабилизации ситуации в Европе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

Телефонная беседа, в ходе которой Боррель рассказал российскому министру об итогах заседания Совета ЕС по иностранным делам 12 октября, состоялась по инициативе ЕС, отмечается в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении.

"С российской стороны было подчеркнуто, что нагнетание антироссийских настроений в ЕС, создание под надуманными предлогами новых раздражителей в отношениях с Россией не отвечает целям стабилизации обстановки в Европе. Отмечено, что эти отношения могут основываться исключительно на равноправии и взаимном уважении интересов, для чего некоторым странам, задающим тон в Евросоюзе, необходимо отказаться от попыток вести дела с позиций собственного превосходства и признать безальтернативность честного, с фактами в руках диалога", - заявили на Смоленской площади.

Там сообщили: "Также рассмотрен ряд актуальных международных тем, включая реальное положение дел с выполнением Минских договоренностей по разрешению внутриукраинского кризиса, задачи нагорно-карабахского урегулирования в соответствии с московским заявлением министров иностранных дел Азербайджана, Армении и России, а также ситуацию вокруг Республики Беларусь".