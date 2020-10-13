Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

$/bbl   29.09 WTI 39.29 -1.31 Brent 41.03 -1.40

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 13.10.2020 16:08

МККК надеется, что Армения и Азербайджан согласуют обмен пленными

В Международном комитете Красного Креста (МККК) выразили во вторник надежду, что Армения и Азербайджан смогут достичь договоренностей по обмену пленными и телами погибших в результате конфликта в Нагорном Карабахе, сообщают европейские СМИ.

"Обсуждения ведутся с обеими сторонами. Мы надеемся, что будут достигнуты условия для того, чтобы осуществить эту операцию (обмен пленными и телами погибших)", - сказал региональный директор МККК по Евразии Мартин Шюпп на пресс-конференции в Женеве.

Он отметил, что пока не достигнуто "никакого конструктивного соглашения, которое позволило бы нам перейти к такому обмену".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, КАРАБАХ, МККК


Похожие новости


Восстановление территориальной целостности Азербайджана – ключ к установлению мира в регионе - I вице-президент Основная причина напряженности в мире в том, что крупные державы ставят свои интересы выше интересов других - Новруз Мамедов

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]