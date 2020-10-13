МККК надеется, что Армения и Азербайджан согласуют обмен пленными

В Международном комитете Красного Креста (МККК) выразили во вторник надежду, что Армения и Азербайджан смогут достичь договоренностей по обмену пленными и телами погибших в результате конфликта в Нагорном Карабахе, сообщают европейские СМИ.
"Обсуждения ведутся с обеими сторонами. Мы надеемся, что будут достигнуты условия для того, чтобы осуществить эту операцию (обмен пленными и телами погибших)", - сказал региональный директор МККК по Евразии Мартин Шюпп на пресс-конференции в Женеве.
Он отметил, что пока не достигнуто "никакого конструктивного соглашения, которое позволило бы нам перейти к такому обмену".
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