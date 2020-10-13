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Карабахский конфликт 13.10.2020 16:11

Анкара предлагает созвать встречу стран-членов МГ ОБСЕ для обсуждения урегулирования в Карабахе – глава МИД

Анкара предлагает созвать встречу стран-членов Минской группы ОБСЕ для обсуждения урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Минская Группа ОБСЕ до сих пор не предприняла конкретных шагов для урегулирования конфликта в Карабахе. Как известно, МГ ОБСЕ помимо трех стран-сопредседателей, также включает еще шесть членов. Мы считаем, что есть смысл в проведении встречи МГ ОБСЕ, чтобы сопредседатели на ней отчитались о своей работе, что проделано до сих пор для урегулирования нагорно-карабахского конфликта , что получилось , что не вышло и почему», - заявил Чавушоглу во вторник на совместной пресс-конференции с главой МИД Швеции Анн Линде, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Он добавил, что это предложение "сегодня мы внесли в повестку дня" и подчеркнул необходимость предпринять шаги для урегулирования карабахского конфликта.

"Мы неоднократно заявляли, что единственный способ решить эту проблему - это уход ВС Армении с оккупированных территорий Азербайджана. Мы также заявили, что при любых обстоятельствах будем поддерживать решения Азербайджана, как на поле, так и за столом. Мы рядом с братским Азербайджаном и как государство и как нация", - сказал он.

Глава МИД Турции заявил, что Армения совершает атаки на Азербайджан, в частности, на мирных жителей, эта ситуация продолжилась и после договоренности о гуманитарном прекращении огня.

Чавушолгу отметил необходимость воздействия международного сообщества на Ереван. "В дополнение к призыву о прекращении огня, если будут призывы к Армении вывести свои войска с оккупированных территорий Азербайджана, тогда мы сможем увидеть, что у международного сообщества действительно есть желание решить эту проблему", - сказал министр.

Н.Аббасова

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Тэги: ТУРЦИЯ, КАРАБАХ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]